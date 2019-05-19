«جسر معلق» ونقل مجاني لقمة جبل جيس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة



أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن مشروع لإنشاء «جسر معلق» من الحبال والأخشاب، ضمن مغامرات المسار الجبلي الانزلاقي في جبل جيس، الأعلى ارتفاعا في الدولة، حوالي ١٩٠٠ متر عن سطح البحر، وتوسعة المسار الانزلاقي بإضافة 6 مسارات جديدة.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي ل«سياحة رأس الخيمة»: إن المشاريع التطويرية الجديدة للهيئة في «جبل جيس» تشتمل على خدمة «نقل مجاني» لقمة الجبل، مؤكدا أن المشاريع الجديدة تهدف إلى خدمة حركة السياحة في الجبل.

وأوضح أن «الجسر الجبلي المعلق» يصل بين قمتين جبليتين، ويربط بين بعض مراحل المسارات الانزلاقية الستة، التي يجرى إنشاؤها حاليا، وينسجم تصميمه مع البيئة الجبلية المحلية المحيطة به، ويقدم للسياح مزيداً من الإثارة، وهو مكون من الحبال والأخشاب، بطول 15 مترا.

وأضاف مطر أن المشاريع التطويرية في جبل جيس تشمل المسارات الانزلاقية الستة، التي يجرى تنفيذها في الجبل، ويتراوح طولها بين 400 1000 متر، لتنضم لأطول مسار انزلاقي في العالم، لتلبية الطلب المتصاعد من الأسر والسياح على المسار الانزلاقي، الذي سيخدم مختلف الأعمار.

وبين مطر أن 35 ألف زائر استخدموا المسار الانزلاقي في جبل جيس، منذ افتتاحه حتى الآن، ما يعزز خطط الإمارة في الترويج والجذب السياحي، لافتا إلى إنشاء أول نقطة إسعاف في الجبل، لخدمة حركة السياحة هناك، بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني ودائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، تقدم خدماتها على مدار اليوم.