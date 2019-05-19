شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الياباني بين عصري هيسي وريوا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. عبد العظيم محمود حنفي

بدأت اليابان عهداً جديداً هو عصر«ريوا» ( الوئام الجميل ). حيث صعد ولي العهد ناروهيتو إلى العرش الإمبراطوري بعد تنازل والده الإمبراطور أكيهيتو. ليخلف عصر «هيسي» الذي دام ما يقرب من 30 سنة وأربعة أشهر، في أوائل عصر «هيسي» الذي بدأ عام 1989، استحوذ الناتج المحلي الإجمالي لليابان على 15٪ من الاقتصاد العالمي، وكانت اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن النسبة انخفضت الآن إلى حوالى 6%. ولكن فترة عصر هيسي اتسمت بالمصاعب، بسبب الكوارث الطبيعية الخطيرة، بما في ذلك زلزال هانتين العظيم الذي دمر غرب اليابان، بما فيه مدينة كوبي في يناير 1995. وزلزال وتسونامي شرقي اليابان الكبير في مارس 2011. والركود الطويل الذي وصفه البعض بأنه «ضياع عقدين من الزمان».

وخسرت البلاد مكانتها الاقتصادية لتنزلق من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى ثالث اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين. وبعد خروج اليابان من العصر القديم المضطرب مع عودة شينزو آبي إلى السلطة بعد قيادته الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى الفوز في انتخابات ديسمبر 2012.

تدخل اليابان الآن عصراً جديداً. فما هو مستقبل الاقتصاد الياباني في عصر ريوا ؟. هناك من ينظر لمستقبل الاقتصاد الياباني بنوع من التشاؤم، ويرون أنه فقد تماسكه. متذرعين بشيخوخة المجتمع، ويقولون إنه منذ 1991، بالكاد وصل معدل النمو إلى 0.9 % مقابل 4.5% خلال العقدين الماضيين. وأدى النمو البطيء، والعجز المالي الكبير، ووصول نسبة التضخم إلى ما يقارب الصفر، إلى ارتفاع ديون الحكومة من 50% إلى 236% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرون أن برنامج «آبينوميكس» الاقتصادي - يتمثل آبينوميكس في «الأسهم الثلاثة» التحفيز المالي والتيسير النقدي والإصلاح الهيكلي، للقضاء على ثلاث مشكلات كبرى، عدم كفاية الطلب على السلع الاستهلاكية، معضلة الانكماش، وضعف القطاع المحلي -. لم يفلح في تنفيذ زيادة معدل التضخم بنسبة 2%. ولكن هناك المتفائلون بمستقبل الاقتصاد الياباني ويرون أن الفشل المزعوم للنموذج الياباني في غير محله. متعللين بأن أهم شيء تعتمد عليه اليابان هو رفاهية البشر عبر معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فمعدل النمو السنوي الذي بلغ 0.65 % في اليابان خلال عشر سنوات منذ 2007 هو نفس معدل النمو في الولايات المتحدة الأمريكية تقريباً، لكنه يفوق بريطانيا بنسبة 0.39%، ويفوق فرنسا بنسبة 0.34% - وهي نسبة لا بأس بها بالنسبة لبلد يتمتع بمستوى معيشة يعتبر من بين الأعلى في العالم. ويرون انه مع الإقرار بأن معدل نصيب الفرد الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية نما بوتيرة أسرع خلال السنوات ال 25 الأخيرة، فإن اقتصاد اليابان لم يتضرر جراء اتساع عدم المساواة التي بسببها استمر العديد من العمال الأمريكيين يتقاضون نفس الأجور خلال تلك الفترة، وفي حين أن مسار الاقتصاد قد يبدو متواضعاً، ويحتاج إلى تسريعه لكي يلبي هدف «آبي»، إلا أن الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 494 مليار دولار (56 ترليون ين) يبدو أكبر مما كان عليه عندما تولى «آبي» السلطة في ديسمبر 2012.

وهذه الزيادة وحدها أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل بلجيكا. ومن المشجع أن النفقات الرأسمالية آخذة في الارتفاع، ما يشير إلى مزيد من النمو. علاوة على ازدهار السياحة في اليابان، حيث ارتفع عدد السياح من ستة ملايين سائح إلى ما يقارب 20 مليوناً خلال السنوات ال 15 الأخيرة. وعلاوة على هذا فإن اليابان من دول الصدارة عالمياً في مجال التكنولوجيا التي تمكن كبار السن من العمل لمدة أطول، كما تبين الأبحاث العلمية أن 49% من القوة العاملة في اليابان يمكن إحلالها بالذكاء الاصطناعي و الروبوتات. أما فيما يتعلق بديون الحكومة، فإنهم يرون أن ديون اليابان أكثر استدامة بكثير مما قد يبدو عليه الأمر. فقد يكون إجمالي ديون حكومة اليابان 236% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بعد استخلاص الموجودات المالية التابعة للحكومة، تصبح قيمة صافي الديون أدنى من 152%، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. كما أن بنك اليابان يمتلك سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، و يرون أنه إذا تم استخلاص كل الموجودات المالية العامة وكل الديون التي تدين بها الحكومة اليابانية والناس لبعضهم البعض، فبالكاد سيصل معدل الديون إلى 60%، فقط من الناتج المحلي الإجمالي دون أن يزيد على هذا المستوى. الذي يمكن أن يصبح مستداماً حتى ولو بقي العجز المالي مرتفعاً لسنوات عدة. رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي متفائل وقد تعهد باستعادة مكانة اليابان كدولة قوية، و قال إنه يريد «أن تزدهر اليابان بكل فخر مثل أزهار البرقوق التي تزدهر بشكل جميل بعد فصل الشتاء القاسي».



* أكاديمي مصري