«أبوظبي الوطنية للتأمين» تتيح السداد على منصة «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن دخولها في شراكة مع بنك أبوظبي الأول بهدف تزويد العملاء بالمزيد من خيارات الدفع الإلكتروني السهلة والمبتكرة عبر محفظة «payit» الرقمية.

وكان بنك أبوظبي الأول قد أطلق المحفظة الرقمية المتكاملة «payit» بهدف دعم الجهود التي تبذلها الإمارات لدفع عجلة الحلول الرقمية قدماً، والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي الذي ينصب لصالح المقيمين في الدولة وللشركات التجارية على حد سواء.

وقال عبدالله النعيمي، نائب رئيس تنفيذي - الخدمات المساندة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسعدنا في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الدخول في هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول لنوفر لعملائنا بديلاً مثالياً للدفع الإلكتروني الآمن والفعال، حيث ستساهم هذه المحفظة في الحد من تكاليف إدارة التعاملات النقدية، وتنظيم عملية تحصيل المدفوعات الخاصة بالشركة في الوقت ذاته. وتشكل محفظة»payit» بديلاً مثالياً عن خيار الدفع النقدي الفعلي، الأمر الذي سيساهم في دعم جهود الإمارات العربية المتحدة للتحول إلى مجتمع خال من النقد في المستقبل».

ومن جهتها، قالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: يسعدنا أن نتعاون مع واحدة من أكبر الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد هذه الشراكة دليلاً على النجاح المتواصل الذي تشهده محفظة payit الرقمية..