شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الأوراق» تحذّر من التعرّض للنزاهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من بعض التغريدات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث آراء لا تتوافق مع قانون الشركات وأنظمة الهيئة، والتي من شأنها تضليل المستثمر. وقالت «الهيئة» عبر موقعها الإلكتروني، إن بعض التعليقات تتعرض لمكانة ونزاهة الجهات الحكومية، مؤكدة أنها تحقق في تلك الانتهاكات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة الأوراق» تحذّر من التعرّض للنزاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.