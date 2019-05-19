«غرفة عجمان» تنظم الملتقى الرمضاني الدبلوماسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان الملتقى الرمضاني الدبلوماسي السنوي بحضور السفراء والقناصل ورؤساء وممثلي المجالس التجارية من مختلف الدول العربية والأجنبية، بهدف زيادة التعاون وتعزيز الشراكات الدولية وإيجاد منصة للتعريف بأهم الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية المتنوعة.

حضر الملتقى في مجلس فندق مدينة جميرا، محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء وموظفو الغرفة وعدد من الجهات الحكومية ورجال الأعمال والتجار وممثلي القطاع السياحي في إمارة عجمان.

وأكد محمد الجناحي، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر والفعال مع ممثلي الدول المشاركة في الملتقى، وزيادة التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري واستعراض أهم الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات السياحية والتعليمية والصحية وغيرها.

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