أمريكا تتجه لتقليص بعض القيود المفروضة على «هواوي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت متحدثة باسم وزارة التجارة الأمريكية إن الوزارة قد تقلص قريباً القيود المفروضة على شركة «هواوي تكنولوجيز»، بعد أن أدى فرض قيود عليها الأسبوع الماضي إلى أن يصبح من شبه المستحيل بالنسبة ل«هواوي» شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة أن الوزارة قد تصدر قريباً ترخيصاً عاماً مؤقتاً لإعطاء الشركات والناس الذين لديهم أجهزة من «هواوي» فرصة للحفاظ على مصداقية شبكات اتصالاتهم وأجهزتهم.

وقالت المتحدثة إن الترخيص العام المحتمل لن يسري على المعاملات الجديدة وسيستمر 90 يوماً.

وكانت وزارة التجارة قد أضافت «هواوي» الخميس، إلى قائمة بأسماء شركات يحظر عليها القيام بصفقات مع الشركات الأمريكية دون ترخيص.

وتحدد القائمة أسماء شركات يعتقد أنها متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة. (رويترز)