شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الاتصالات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 160.1 مليون ورقة بقيمة 404.3 مليون جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 11.1 مليون ورقة، بقيمة 388.8 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 61.2 مليون ورقة بقيمة 300.5 مليون جنيه، تلاه قطاع العقارات بحجم تداول 50.9 مليون ورقة بقيمة 236.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 17.6 مليون ورقة بقيمة 138.6 مليون جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 17.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 120.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 19.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 119.96 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 10.98 مليون ورقة منفذة بقيمة 98.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 16.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 85.1 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 27.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 81.5 مليون جنيه.

وحل قطاعا التكنولوجيا والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 38.9 ألف ورقة منفذة بقيمة 732.6 ألف جنيه، الثانى بحجم تداول 8.3 ألف ورقة بقيمة 579.6 ألف جنيه.