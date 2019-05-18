شكرا لقرائتكم خبر عن جو بلس: 2 مليار جنيه حجم إيراداتنا بـ18 شهرا وتطبيق للخدمات الحكومية فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام السيد رئيس مجلس إدارة "جو بلس"، إن الشركة تعمل على اصدار كارت ميزة بالتعاون مع بنك القاهرة وتوفير الكارت للمستخدم فى حال عدم وجوده مع المستخدم لتسهيل عملية تواجد الكارت وشحنه وتوزيعه، مضيفا أن الشركة ستطرح تطبيقا يتضمن عددا من الخدمات الحكومية فى 1 يوليو المقبل، خاص بتجنيد المركبات والتأمين الإجبارى وسداد مخالفات المرور وشحن خطوط المحمول وسداد مصاريف عدد من الجامعات عبر التطبيق من خلال المحفظة الإلكترونية حيث سيتم ربط كارت ميزة بالتطبيق.

وأضاف السيد خلال حفل إفطار شركة GO+، أن الشركة حققت إيرادات تصل إلى نحو 2 مليار جنيه خلال 18 شهرا فى السوق المصرى، مضيفا أنه ما زال لا يوجد تقرير يفيد بحجم السداد الإلكترونى بمصر لأننا مازلنا جولة ناشئة فى الدفع الإلكترونى.

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تأسست الشركة 2014 فى مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجية والتحول الرقمى والأنظمة المرورية.

وحازت الشركة على ثقة وزارة الداخلية من خلال تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع التعرف على الهوية الرقمية للمركبات باستخدام موجات الراديو RFID، وذلك عام 2018 وستقوم الشركة بتفعيل 10 ملايين ملصق بحلول 2020 وإدارة المشروع لمدة خمس سنوات.

وفى عام 2018 تعاقدت الشركة مع وزارة العدل متمثلة فى النيابة العامة للمرور لتفعيل منظومة نقل وتحصيل وسداد للمخالفات المرورية المميكنة إلكترونياً، عن طريق البرامج والتطبيقات التى ستوفرها الشركة تسهيلا على المواطن المصرى.