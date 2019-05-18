شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الكيماويات: نحتاج آليات وحوافز للوصول بالصادرات لـ55 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الارتفاع بصادرات مصر إلى 55 مليار دولار يحتاج آليات محددة وحوافز لتنمية القطاعات التصديرية والاستثمارية المختلفة، لافتا إلى أن رقم الصادرات المصرية حاليا متواضع جدا مقارنة بالدول المجاورة، والارتفاع بهذا الرقم.

وأضاف أبو المكارم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحكومة جادة فى دعم وتنمية القطاعات التصديرية وكذلك فى صرف المتأخرات الخاصة بدعم الصادرات، لافتا إلى أهمية انتظام صرف المتأخرات خلال العام المالى القادم 2019-2020.

وكانت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية سجلت خلال عام 2018 بنسبة 20% لتبلغ نحو 5.399 مليار دولار من خلال تصدير 26.718 ألف شحنة، فى مقابل 4.51 مليار دولار خلال 2017.

وسجلت صادرات القطاع خلال 2018 ارتفاعا على مستوى معظم القطاعات باستثناء قطاع "المنظفات" الذى تراجع بنحو 4% ليبلغ 279.92 مليون دولار مقابل 292.25 مليون دولار، وصادرات "الفحم الحجرى والطبيعى" بنحو 27% لتبلغ 32.73 مليون دولار مقارنة 44.71 مليون دولار، وخامات الأفلام بنسبة 27% لتبلغ 90 ألف دولار مقابل 120 ألف دولار.