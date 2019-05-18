شكرا لقرائتكم خبر عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية فى يونيو المقبل لتتماشى مع "العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة السياحة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية خلال يونيه المقبل المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية، والتى على أساسها سيتم إعادة تصنيف الفنادق حيث تهدف إلى تحديث منظومة معايير الفنادق المصرية التى لم تُحدث منذ 2006 لتتماشى مع مثيلتها الدولية.

ومن المنتظر فور إقرار منظومة المعايير الجديدة من قبل وزارة السياحة أن تبدأ غرفة المنشآت الفندقية فى إخطار الفنادق لتبدأ فى توفيق أوضاعها وتطبيق المعايير الجديدة، وسيتم منح مهلة للفنادق لإتمام ذلك قبل أن تبدأ عملية التفتيش وإعادة التقييم.

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وتعاونت وزارة السياحة مع منظمة السياحة العالمية لتحديث منظومة المعايير من خلال خبرائها فى هذا المجال مع الاستعانة بوكالة الطاقة النظيفة، وتم تشكيل فريق عمل من المفتشين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لإجراء فحص رقمى للفنادق.

ثم قامت بتدريب مفتشى الفنادق من قبل خبراء منظمة السياحة العالمية، وحصولهم على شهادات خبرة معتمدة من المنظمة، وتقديم دورات تدريبية لأعضاء غرفة المنشآت الفندقية للتعريف بأهم بنود تلك المنظومة والهدف منها.

وتعمل على ميكنة عملية التفتيش على المنشآت الفندقية من خلال توفير عدد من الألواح الإلكترونية وأنظمة خاصة لتشغيلها وتدريب المفتشين على استخدامها.