شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 18 - 23 من مايو الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، فإن يحل موعد صرف توزيعات الأرباح السنوية لمساهمي شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتناقش يوم الإثنين القادم الجمعية العمومية لشركة الأغذية المتحدة المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2019، وتحديد أتعابة.

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كما يبدأ يوم 21 مايو الجاري الموافق يوم الثلاثاء المقبل صرف الأرباح النقدية لمساهمي شركة الشارقة للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بنسبة 7% نقدا، عن العام المالي 2018.

ويوم الأربعاء المقبل، يحل موعد أحقية أرباح نقدية لمساهمي شركة الصناعات الوطنية المدرجة بسوق دبي المالي وذلك بنسبة 12%، عن العام 2018.

ويبدأ يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 صرف الأرباح النقدية لمساهمي شركة فودكو القابضة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 10 % عن العام المالي 2018.