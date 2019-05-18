شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب وراء ارتفاع أرباح المصرية للاتصالات 100٪؜ خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الشركة المصرية للاتصالات، سوق شبكات المحمول، بالإعلان عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من 2019، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 109% على أساس سنوى إلى 1.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2019 مقابل 774 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2018، ويرجع أسباب ذلك إلى:

1- ارتفاع الإيرادات بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 6.1 مليار جنيه، وجاء الارتفاع من خلال النمو القوي في معظم قطاعات أعمال.

2- ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 1.9 مليار جنيه، وذلك بفضل تحسن الإيرادات وبشكل كبير،

3- انتعاش سنوي في إيرادات الاستثمار في فودافون - مصر لتصل إلى 647 مليون جنيه مقابل 287 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2018.

4- أرباح من فروق تغيير العملة بقيمة 413 مليون جنيه نتيجة إعادة تقييم للتسهيلات الائتمانية المقومة بالدولار الأمريكي، الأرباح المعدلة (باستثناء البنود غير المتكررة ومكاسب فروق تغيير العملة) لا تزال تحقق نموا ً بنسبة 26% على أساس سنوي عند 977 مليون جنيه.

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5- واصلت شركة المصرية للاتصالات الاستفادة من التحول الرقمى على مستوى الدولة حيث قامت بتوزيع 613 ألف شريحة بيانات فى أربعة أيام فقط وقامت بربط أكثر من 650 وحدة حكومية في بورسعيد بالألياف الضوئية.

6- تعزيز الإيرادات، حيث أن الإيرادات المحققة من عمليات حق الانتفاع والتي بلغت 400 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2019، دعمت نمو الإيرادات الإجمالية للمصرية للاتصالات بنسبة 27% على أساس سنوى، كما أن إيرادات أعمال التجزئة التي ارتفعت بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 3.15 مليار جم، عززت أيضاً نمو الإيرادات.

7- نمو قاعدة عملاء الخطوط الثابتة (المكالمات الصوتية والبيانات) بنسبة 17% على أساس سنوى إلى 13.6 مليون، وفي الوقت نفسه، قفزت قاعدة عملاء الهاتف المحمول بنسبة 45% على أساس سنوى إلى 4.2 مليون.

8- حققت مشاريع الربط إيرادات بلغت 179 مليون جنيه من قطاع المؤسسات، والتي نمت بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 750 مليون جنيه