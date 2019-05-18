صندوق النقد يصرف لمصر الشريحة الأخيرة من القرض.. ويؤكد: تسير بالطريق الصحيح

وكالات

وافق صندوق النقد الدولى على صرف شريحة نهائية بقيمة مليارى دولار لمصر من قرض قيمته 12 مليار دولار، بحسب "روسيا اليوم" .

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولى أن نمو إجمالى الناتج المحلى فى مصر تسارع من 4.2% فى 2016 - 2017 إلى 5.3% فى 2017 - 2018، كما أن البطالة انخفضت من 12% إلى أقل من 9%، بالإضافة إلى تقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%.

وأشارت البعثة التى أنهت مع مصر الإجراءات الخاصة بالمراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فى ظل "تسهيل الصندوق الممدد"، بإجمالى قيمة 12 مليار دولار، إلى أن "مصر التزمت على مدى السنوات...