شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية الليبية للنفط: عدم الاستقرار قد يتسبب في فقد 95% من الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم السبت، إن استمرار حالة عدم الاستقرار فى البلاد قد تؤدى لفقد 95 %من الإنتاج. وأضاف "صنع الله" للصحفيين في جدة قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الأحد لمنتجى النفط من أوبك وخارجها ”للأسف إذا استمر الوضع على هذا المنوال فأخشى أننا قد نفقد 95 بالمئة من الإنتاج“، مشيرًا إلى أن هجومًا وقع بالقرب من حقل زلة النفطى اليوم السبت.

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