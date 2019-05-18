شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ارباح المصرية للاتصالات بـ"فودافون" لـ647 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الشركة المصرية للاتصالات ارتفاعا فى أرباحها من شركة "فودافون" مصر و التى تمتلك نحو 45% من أسهمها لتصل إلى 647 مليون جنيه فى الربع الاول من 2019 مقابل 287 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2018، وفقا لما أكده مسؤول بالشركة لـ الخليج 365.

وكانت الشركة قد سجلت إيرادات مجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2019، مبلغ 6.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 27% عن نفس الفترة من العام السابق، ساهمت الزيادة فى إيرادات وحدات أعمال التجزئة، بنسبة 57% من هذا النمو، مدعومة بزيادة إيرادات خدمات البيانات.

وتضاعف صافى الربح بعد الضرائب عن العام الماضى، ليحقق مبلغ 1.6 مليار جنيه، بهامش قدره 27%، وحقق معدل النفقات الرأسمالية من إجمالى الإيرادات نسبة 23% نتيجة لاستمرار استثمارتنا في البنية التحتية.