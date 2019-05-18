شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الاقتصاد الرقمى تطلق مبادرة لتأهيل تجار التجزئة للتجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى، أن الشعبة ستطلق مبادرة "توطين" لميكنة تجار التجزئة وتزويدهم بالسوفت وير والهارد وير اللازم لإنجاز أعمالهم فى 11 يونيو المقبل رسميا، وتستهدف المبادرة تأهيل التجار للدخول فى سوق التجارة الإليكترونية حيث بدأ العديد منهم الإتجاه نحو هذا المسار.

وأوضح خليل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البنوك ستمول هذه المبادرة على مدار 36 شهرا، مشيرا أن المبادرة تستهدف مساعدة التجار على تجهيز البنية الأساسية للدخول فى قطاع التجارة الإليكترونية.

وتتم المبادرة بالتعاون بين شعبة الاقتصاد الرقمى و هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، و يتم حالياً تأهيل الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع وتوريد أجهزة الحاسبات وملحقات تشغيلها بكل أنواعها والشركات العاملة فى تطوير التطبيقات والشركات المتخصصة في تقديم الدعم الفنى والتدريب والصيانة، من خلال كراسة شروط تم طرحها من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسمح لكل الشركات بمختلف تخصصاتها وأحجامها وتواجدها الجغرافي بالمساهمة في المبادرة.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 200 شركة تكنولوجية مصرية في المشروع بما يخلق أكثر من 3000 فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع.