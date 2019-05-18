تصل لـ 250 ألف جنيه.. BMW تخفض أسعار 4 سيارات في مصر



محمد الصاحى

أعلنت المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات BMW في مصر، عن قائمة الأسعار الجديدة التي شملت تخفيض عدد من الطرازات بنسبة تراوحت بين 27.000 و250.000 جنيه.

وشملت قائمة التخفيض 4 سيارات تحمل العلامة الألمانية، تنتمي إلي فئات السيدان، والرياضية متعددة الاستخدامات- SUV، والفاخرة، وذات التجهيز الرياضي.

حصلت الفئة الأعلى تجهيزًا لـ Luxury 520i علي تخفيض وصل إلي 27.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي مليون و 298.000 جنيه بدلًا من مليون و325.000 جنيه، وهى سيارة مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات، بقوة 184...