"التموين" تدرس مقترحا لمنع امتلاك المواطن البطاقة التموينية إلى الأبد

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية تعديل شروط استحقاق البطاقات التموينية كل فترة، بحيث لا تكون البطاقة التموينية بطاقة "أبدية" تظل مع من يستخرجها إلى الأبد، بينما ستظل معه وحين تتحسن ظروفه المعيشية ستحذف بطاقته التموينية.

وقال الدكتور "عمرو مدكور"، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الوضع الحالي يعتمد على أن بطاقات التموين تظل مع صاحبها حتى الممات، إلا أن هذه المسألة أصبحت صعبة في ظل سياسية الدولة وحرصها على وصول الدعم إلى مستحقيه، واتخاذها إجراءات تنقية قاعدة البيانات، وتطبيق محددات الاستبعاد لغير المستحقين للدعم وفقا لمؤشرات...