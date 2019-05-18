مسؤول: صادرات النفط من موانئ جنوب العراق تسجل 3.5 مليون ب/ي في مايو

قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبد الجبار لرويترز إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى يوم السبت.
وذكر أن قرار شركة إكسون موبيل إجلاء موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي هو إجراء احترازي ومؤقت، مشيرا إلى أن الحقل لا يزال يعمل بكامل طاقته وينتج 440 ألف برميل يوميا.
وعبد الجبار هو أول مسؤول يشار له بالاسم ويؤكد الإجلاء الذي تم في وقت متأخر يوم الجمعة وفي وقت مبكر يوم السبت.
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