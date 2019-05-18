شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض مع تصاعد النزاع التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم لتستأنف انخفاضها بفعل احتدام التوترات التجارية بين واشنطن وبكين لتسجل خسائر أسبوعية وسط ضغوط على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.



وأعلنت الإدارة الأمريكية زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25%، وردت بكين بزيادة الرسوم إلى 25% على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة ستين مليار دولار بداية من يونيو/حزيران.



وعلاوة على ذلك، منعت الولايات المتحدة الشركات الأمريكية من استخدام تكنولوجيا "هواوي" الصينية بسبب خطورتها على الأمن القومي، وهددت بكين بالرد.



على صعيد آخر، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 102.4 نقطة في الشهر الجاري مسجلا أعلى مستوى في خمسة عشر عاماً.

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وعلى صعيد التداولات بسوق النفط، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.2% وأغلق عند 62.76 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، بينما سجل أعلى سعر اليوم عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 0.6% مغلقاً عند 72.21 دولار للبرميل، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 2.3%، لكنه سجل أعلى سعر في الجلسة عند 73.2 دولار وأقل سعر عند 71.7 دولار.



وفي ختام تعاملات الأسبوع، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 98 نقطة) وأغلق عند 25764 نقطة مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 25948 نقطة وأقل مستوى عند 25657 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 81 نقطة) إلى 7816 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.3%، بينما بلغ أعلى مستوى اليوم عند 7918 نقطة وأقل مستوى عند 7810 نقاط.



وانخفض "ستاندرد اند بورز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 2859 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، بينما سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 2885 نقطة وأقل مستوى عند 2854 نقطة.