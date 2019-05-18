شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر حادة في العملات الرقمية..و"الريبل" أدنى حاجز 0.40 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملات الرقمية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم وسط مبيعات مكثفة بالتزامن مع ضغوط على الأسواق العالمية في ظل احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت الصين الرد على إجراءات أمريكية صعدت من الحرب التجارية بين البلدين الأمر الذي ينذر بالمزيد من الضغوط ومبيعات الأصول في الأسواق العالمية.



من ناحية أخرى، سجلت "فيسبوك" شركة تكنولوجيا مالية في سويسرا في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة.

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وكشف تقرير نشرته "بلومبرج" عن أن روسيا وفنزويلا ناقشا إطاراً للتداول على العملة الرقمية الفنزويلية المدعومة باحتياطيها النفطبة "البترو" مقابل الروبل الروسي.



وعلى صعيد التداولات، هبطت الريبل بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.6% إلى 0.37 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.43 دولار وأقل سعر عند 0.36 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية 37.1 مليار دولار.



وانخفضت "بتكوين" أيضاً بنسبة 7.2% إلى 7132 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 7957.4 دولار وأقل سعر عند 6632.2 دولار فيما بلغت قيمتها السوقية 126.1 مليار دولار.