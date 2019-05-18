شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية ليست رفاهية..هذا ما قاله مدير "جوجل" لتبرير جمع بيانات المستخدمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في الأسبوع الماضي، بعث المدير التنفيذي لـ"جوجل" الهندي الأصل "سوندار بتشاي" بخطاب إلى صحيفة أمريكية تحت عنوان صريح ألا وهو: "الخصوصية ليست رفاهية".



وربما يعني "بتشاي" من هذه العبارة أن شركات التكنولوجيا يحق لها وبشكل عادي عدم الاهتمام بخصوصية المستخدمين والاطلاع وجمع بياناتهم دون إذنهم لاستغلالها لأغراض إعلانية وتسويقية بل وسياسية.



ووفقاً لما ذكرته "سي إن بي سي" في تقرير، فإن "جوجل" نفسها تستغل خدمتها للبريد الإلكتروني "جي ميل" وخدمات أخرى في جمع معلومات تتعلق باهتمامات واختيارات المستخدمين بشأن التسوق والسلع التي اشترونها في الماضي حتى ولو كان ذلك منذ فترات طويلة.

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وخلف الستار، تجمع "جوجل" كل ما هو هام بالنسبة للمستخدمين من بيانات شخصية مثل تصفحهم لخدمات تجارة إلكترونية على "أمازون" و"دور داش" و"سيمليس" وغيرها أو حتى في متاجر تقليدية مثل "ماسيز".



وتمتلك "جوجل" سجلات رقمية بقوائم سلع تم شرائها او حتى الاهتمام بشرائها عن كل حساب على "جي ميل"، وليس من السهل التخلص من هذا السجل على الإطلاق.



وتعلم "جوجل" حتى من اشترى سلعة منذ سنوات، وتتبع بدقة جميع مشتريات المستخدمين وحجوزات السينما والمطاعم والطيران والاشتراكات في خدمات مختلفة.