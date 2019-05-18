شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بأكثر من 7% بعد ظهور معلومات جديدة عن حادث "موديل 3" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع سهم "تسلا" تحت وطاة الضغوط خلال تعاملات اليوم وسجل ادنى مستوياته في نحو عامين ونصف العام، وذلك بعد إعلان وكالة سلام النقل الأمريكية عن معلومات جديدة تتعلق بحادث وقع بسيارة "موديل 3" في مارس/آذار الماضي.



وذكرت الوكالة أن النتائج الأولية للتحقيقات أثبتت ان نظام القيادة الآلية المتاح في "موديل 3" كان السبب في اصطدام السيارة بشاحنة على إحدى الطرق السريعة خلال مارس/آذار مما أسفر عن تحطم السقف ووفاة السائق.



وأضافت نتائج التحقيقات أيضاً أن برمجيات القيادة الآلية في "موديل 3" عرضة للخلل بسهولة، وهو ما يسفر عن حوادث قاتلة مشيرةً إلى ان قائد السيارة وضع النظام الآلي قيد التشغيل قبل الحادث بعشر ثوان فقط.

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وكان "تسلا" قد واجهت دعاوى قضائية في العام الماضي من قبل هيئة الأوراق المالية بسبب الموقف المالي ونفاد السيولة تقريباً من الشركة مما يعرضها لاتهامات بتضليل المستثمرين والمساهمين.



ولطالما أكد المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" على سلامة منظومة القيادة الآلية مشيراً إلى أنه يتوقع وجود مليون "تاكسي آلي" على الطرق في العام القادم.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تسلا" بنسبة 7.6% وأغلق عند 211.03 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 222.2 دولار وأقل سعر عند 210.9 دولار.