شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنسبة 1% كما يسجل خسائر هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بفعل الضغوط التي شكلها ارتفاع الدولار على السلع والمعادن في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتتواصل التهديدات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي ينذر بعوقاب وخيمة تلوح في الأفق، على حد وصف مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد".

Advertisements



ومع ذلك، تمكنت إدارة "ترامب" من غلق جبهة في حربها التجارية حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم من جارتيها.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1% (ما يعادل 15.1 سنت) وأغلقت عند 14.388 دولار للأوقية ليسجل المعدن خسائر هذا الأسبوع بنسبة 2.7%، بينما سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 14.555 دولار وأقل سعر عند 14.38 دولار.