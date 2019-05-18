شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره بفعل القلق حيال "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مواصلاً خسائره في ظل استمرار عدم اليقين حيال اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتعالي الأصوات بشأن استقالة حكومة رئيس الوزراء "تيريزا ماي".



وزادت الضغوط على "ماي" في الآونة الأخيرة بسبب عدم قدرتها على التوصل إلى اتفاق نهائي مع حزب العمال المعارض بشأن "بريكست" وإمكانية تمريره عبر البرلمان.

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وطالب ساسة في الأوساط البريطانية بضرورة تقدم "ماي" باستقالتها والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة من أجل عدم تضييع الوقت قبل انتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول.



وتتزامن الشكوك في المملكة المتحدة مع الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين وتصاعدها في الآونة الأخيرة وزيادة الرسوم الجمركية على واردات البلدين فضلاً عن استهداف شركات تكنولوجية كـ"هواوي".



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2728، وسجل اعلى سعر عند 1.2809 وأقل سعر عند 1.2719.