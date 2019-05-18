شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.9% بضغطٍ من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما شكل ضغوطً على السلع والمعادنن وذلك مع استمرار تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.



وبعد إعلان أمريكا منع شركاتها من استخدام تكنولوجيا "هواوي" الصينية، كشفت بكين عن استعدادها للرد على العقوبات الأمريكية ضد شركة الاتصالات والتكنولوجيا الصينية.



وكشفت الصين بالفعل عن رد على تصعيد الولايات المتحدة النزاع التجاري بين البلدين حيث أكدت عزمها فرض رسوم جمركية على وارداتها من سلع أمريكية بستين مليار دولار إلى 25% بداية من يونيو/حزيران المقبل.

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وأعلنت إدارة "ترامب" أيضاً أنها تعد قائمة جديدة من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار لاستهدافها برسوم جمركية حال عدم التوصل إلى اتفاق مع بكين.



ورغم التهديدات المتبادلة، لا يزال الرئيس الأمريكي يرى بوادر أمل في التوصل إلى اتفاق مع الصين وإلغاء الرسوم الجمركية.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.8% وأغلقت عند 1275.70 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى في أسبوعين، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 1289 دولارا وأقل سعر عند 1274.6 دولار.