شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بشكل هامشي مع استمرار الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع استمرار تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" فرض حظر على الشركات الأمريكية يمنعها من استخدام تكنولوجيا "هواوي" الصينية بسبب ما تراه واشنطن من خطورة على الأمن القومي.



وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلاده سترد بإجراءات مناسبة علىى العقوبات الأمريكية ضد "هواوي".

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وشهد هذا الأسبوع أيضاً إعلان الصين الرد بزيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة ستين مليار دولار إلى 25% بداية من يونيو/حزيران القادم.



ومع ذلك، أفاد الرئيس الأمريكي "ترامب" أنه لا تزال هناك فرص للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين وإلغاء الرسوم الجمركية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.