شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" أن عدد حفارات النفط الخام تراجع في الولايات المتحدة بثلاثة حفارات إلى إجمالي 802 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

على النقيض، ارتفع عدد حفارات الغاز الطبيعي بنحو حفارين اثنين إلى 185 هذا الأسبوع، بينما تراجع إجمال عدد حفارات النفط والغاز في الولايات المتحدة بحفار واحد إلى 987 حفاراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.