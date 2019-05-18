السعودية: أوبك ستتحلى بالمرونة بشأن إمدادات النفط وسنفعل ما هو صواب

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك لن تتخذ قرارا بشأن إنتاج النفط قبل نهاية يونيو. وأكد خلال تصريحات اليوم السبت أن أوبك ستتحلى بالمرونة بشأن إمدادات النفط “وسنفعل ما هو صواب”.

وقال الفالح: علينا الحفاظ على سوق النفط في اتجاهها نحو التوازن وعودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي ولكن سنكون متجاوبين أيضا.

كما اكد إنه ليس متأكدا من وجود نقص في المعروض من النفط وإن البيانات من أمريكا مازالت تظهر وجود “زيادات كبيرة” في المخزونات.