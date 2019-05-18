شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 610 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 18-5-2019 انخفاض ملحوظ بقيمة 3 جنيهات فى الجرام، عقب تراجع ملحوظ فى الأسعار العالمية للذهب، وسجل جرام الذهب لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 610 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: عيار 21 سجل 610 جنيها عيار 18 سجل 522.75 جنيه عيار 24 سجل 697.25 جنيه الجنيه الذهب 4880 جنيها أوقية الذهب 1277 دولار. عيار 21 سجل 610 جنيها عيار 18 سجل 522.75 جنيه عيار 24 سجل 697.25 جنيه الجنيه الذهب 4880 جنيها أوقية الذهب 1277 دولار. هبوط أسعار الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة انخفاض أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.56% لتتراجع أوقية الذهب قرابة 8 دولارات، لتتراجع من 1285 دولار إلى 1277 دولار . Advertisements أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد. قدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

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