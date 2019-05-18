الاستثمار: 1.2 مليار دولار صادرات المنطقة الحرة بالسويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إجمالى صادرات المنطقة الحرة العامة بالسويس "منطقة عتاقة"، بلغت 1.2 مليار دولار. وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، أن عدد المشروعات القائمة فى المنطقة بلغ 181 مشروعاً برؤوس أموال 1.4 مليار دولار وبتكاليف استثمارية بلغت 3.3 مليار دولار. Advertisements وقال إن منطقة عتاقة المقامة على مساحة 290 فدانا وفرت 8700 فرصة عمل، لافتا إلى أن أهم الأنشطة الصناعية فيها صناعات هندسية وغزل ونسيج ودوائية وسجاد وملابس جاهزة.

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