شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بانخفاض تدريجي بأحجام التداول . Advertisements ولذلك نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 337.00 ، طيلة ثبات المقاومة 362.00 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوينج يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 17-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.