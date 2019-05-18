اي تي آند تي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 17-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك نتيجة تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ مع ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 32.49 ، طيلة ثبات الدعم 31.25 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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