شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون يستقر بمنطقة سلبية – تحليل – 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستقر أدنى مستوى المقاومة 76.22 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 64.61 ، إلى 83.44) ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 76.22 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 73.99 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط