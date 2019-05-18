أمازون يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بتداولات السهم الأخيرة على المستويات اللحظية انخفض في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1959.40 ، طيلة ثبات الدعم 1844.45 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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