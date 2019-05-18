شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر ينخفض بعد اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في بداية تداولاته الأخيرة بالمستويات اللحظية ، وذلك بعد اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليتأثر السهم بالضغط السلبي .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 40.25 ، طيلة ثبات المقاومة 41.63 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط