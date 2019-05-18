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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر الداش كوين خسائر قوية بعد كسر 143.63 ليحقق الأهداف التصحيحية الهابطة المشار لها صباحاً عند 137.62 ثم 131.61، مع ملاحظة أن المستوى الأخير شكّل أرضية دعم قوية ليرتد السعر صعوداً في محاولة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مما يشجّعنا على ترجيح مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستويات 143.63 ثم 151.06 مبدئياً.
من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيكون متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 131.61 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 131.00 والمقاومة 163.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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