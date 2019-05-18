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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر اللايتكوين كسراً قوياً لمستوى 93.55 واستقر دونه، ليجري تصحيحاً هابطاً للموجة الصاعدة الأخيرة التي تم قياسها من 73.20 إلى 107.05، ونلاحظ أن السعر لامس مستوى 61.8% فيبوناتشي الذي شكّل دعم قوي عند 86.13 ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، مما يقدّم فرص إيجابية لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.
لذلك، نحن نرجح أن يشهد السعر تداولات إيجابية بقية اليوم بشرط أن يحافظ على ثباته فوق مستوى 86.13، مع الإشارة إلى أن اختراق 94.12 مطلوب لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 99.06 وتمتد إلى 107.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 86.00 والمقاومة 94.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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