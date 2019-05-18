شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يرتفع أعلى 63 دولاراً بالتزامن مع انخفاض "برنت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تداولات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وفي انتظار بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية اليوم عن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي في أمريكا، وهو مؤشر يلمح إلى وتيرة الإنتاج في البلاد.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 98.01 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.

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من ناحية أخرى، لا تزال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها سلبياً على الأسواق وسط مخاوف من تأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على السلع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 63.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 62.7 دولار.



أما "برنت"، فقد انخفض بنسبة 0.5% إلى 72.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.2 دولار وأقل سعر عند 72.01 دولار.