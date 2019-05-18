شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواصل التراجع متأثراً بالنزاع التجاري بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي متأثراً باستمرار تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وبعد إعلان إدارة "ترامب" منع الشركات الأمريكية من استخدام تكنولوجيا "هواوي" لمخاطرها على الأمن القومي، أعلنت الخارجية الصينية أمس استعدادها للرد على إجراءات واشنطن.

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واحتدمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان أمريكا زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بمائتي مليار دولار إلى 25%، لترد بكين بزيادة الرسوم بداية من يونيو/حزيران إلى 25% أيضاً.



ومن شأن الحرب التجارية التأثير سلبياً على الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة بالإضافة إلى إبطاء الطلب على السلع.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6874، وسجل أعلى سعر عند 0.6898 وأقل سعر عند 0.687.