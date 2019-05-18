شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي في مايو إلى أعلى مستوى منذ 2004 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مسح مشترك بين وكالة "رويترز" وجامعة "متشيجان" ان ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 102.4 نقطة خلال مايو/أيار، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2004.

كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 97.8 نقطة من 97.2 نقطة في أبريل/نيسان الماضي.

يأتي هذا الارتفاع بعد بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي القوية في الربع السنوي الأول ورغم الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

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