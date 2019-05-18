شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في آخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع استمرار القلق بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستمنع الشركات الأمريكية من استخدام تكنولوجيا "هواوي" لمخاطرها على الأمن القومي، وهددت بكين بالرد.

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وتصاعدت الحرب التجارية بين أمريكا والصين حيث قررت رفع كل دولة الرسوم الجمركية على واردات كليهما، وأعدت الولايات المتحدة قائمة بالمزيد من السلع.



ومع ذلك، يرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن بلاده تمتلك اليد العليا في المفاوضات التجارية مع الصين وأن نتائج تلك المحادثات ربما تلغي الرسوم الجمركية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 25819 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 7870 نقطة، في حين تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 2870 نقطة.