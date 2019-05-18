شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بعد ثلاث جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم بعد ثلاث جلسات من المكاسب، وذلك مع عودة التوترات التجارية بين الولايات الممتحدة والصين إلى الواجهة بفعل اشتعال ازمة "هواوي".



وكانت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قد أعلنت فرض حظر على الشركات الأمريكية لمنعها من استخدام تكنولوجيا "هواوي" الصينية بسبب ما رأته من مخاطر على الامن القومي.



ومن جانبهبا، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس أن بكين تهدد بالرد بإجراءات مناسبة على العقوبات الأمريكية ضد "هواوي".

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يأتي ذلك بعد أسبوع حافل بالسلبيات للأسواق العالمية في أعقاب إعلان الصين عزمها فرض رسوم جمركية على واردات من سلع أمريكية بقيمة ستين مليار دولار رداً على قرار مماثل من جانب واشنطن.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بشكل إيجابي عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 14:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 2.73 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.75 دولار وأقل سعر عند 2.72 دولار.