شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يفقد أكثر من 15% بعد بلوغ ذروة 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" أكثر من 15% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة على وشك تكبد أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار بالأمس أعلى مستوياتها خلال ثمانية أشهر ، لكنها لا تزال فى طريقها صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:32 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 224.50$ بانخفاض قدره 40$ بنسبة 15.1%،حيث سعر الافتتاح عند 264.50$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 269.55$ ،وأدنى سعر عند 214.00$.

حقق الايثريوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 6.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 281$ لكل وحدة ايثريوم.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية على نطاق واسع يوم الجمعة لتفقد أكثر من 25 مليار$ إلى إجمالي 225 مليار$ ، مع الهبوط الحاد حاليا فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وقفزت القيمة السوقية بالأمس إلى إجمالي 264 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آب /أغسطس 2018، ليفقد السوق 39 مليار$ فى أقل من 48 ساعة ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتغطية مراكز شرائية كبيرة.

وعلى رغم من هذا الهبوط فى أسعار الايثريوم ، غير أن ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم لا تزال مرتفعة بنسبة 20% على مدار تعاملات هذا الأسبوع ، فى طريقها صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

دعم مكاسب الايثريوم هذا الأسبوع الإعلان عن تبني شركة سامسونج عملاق التكنولوجيا العالمي فى كوريا الجنوبية الدفع عن طريق شبكة الايثريوم.