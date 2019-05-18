شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفعل تصاعد التوترات فى الخليج العربي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى أسبوعين ، ويقترب خام برنت من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، والأسعار بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفعل مخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي إلى تعطل الإمدادات من أكبر منطقة لإنتاج النفط فى العالم.

بحلول الساعة 11:58بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 63.38$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.14$،وسجل أعلى مستوي 63.61$ الأعلى منذ 2 أيار/مايو الجاري ،وأدنى مستوي 62.76$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 72.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 72.80$ ،وسجل أعلى مستوي 73.22$ ،وأدنى مستوي 72.36$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الخميس ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وصعدت عقود خام برنت أيضا بنسبة 1.1% ،وسجلت أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 73.33$ للبرميل.

على مدار الأسبوع الحالي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.5% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفعل تصاعد التوترات فى منطقة الخليج العربي.

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نفذ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية فى اليمن عدة ضربات جوية يوم الخميس على أهداف فى صنعاء ،والعاصمة اليمنية يسيطر عليها مقاتلو جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران ،والتي أعلنت المسؤولية عن هجمات بطائرات بدون طيار على محطتين سعوديتين لضخ النفط فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتتهم السعودية إيران بأنها أصدرت الأمر بشأن الهجوم بالطائرات بدون طيار على محطتي الضخ ،بعد يومين فقط من أعمال تخريبية تعرضت لها أربع ناقلات نفط سعودية قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد الماضي.

وأجلت الولايات المتحدة موظفين أمريكيين من سفارتها فى بغداد يوم الأربعاء فى إجراء احترازي أثارته المخاوف بشأن التهديدات المتصورة من إيران ،وأمر الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" بنشر مجموعة من حاملات الطائرات وقاذفات بي -52 وصواريخ باتريوت فى منطقة الشرق الأوسط.

تأتي التحركات الأمريكية المكثفة للرد على التهديدات الإيرانية ، خاصة بعد توالي الهجوم على منشآت حيوية سعودية ، وبعد قيام جماعات شيعية بنشر صواريخ قرب قواعد للقوات الأمريكية فى العراق.

ومع وصول التوترات الجيوسياسية إلى تلك الدرجة من الارتفاع فى منطقة الخليج العربي ، تتصاعد مخاطر تعطل الإمدادات من أكبر منطقة لإنتاج النفط فى العالم.

من ناحية أخرى قال وزير النفط العراقي يوم الخميس إن الاجتماع المقبل الذي تعقده لجنة المراقبة الوزارية لأوبك فى السعودية مطلع الأسبوع المقبل ، سوف يشهد تقييما لمدي التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.