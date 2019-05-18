شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات الثقة بالاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، وقبيل بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأمريكي خلال أيار/مايو الجاري.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 97.77نقطة الأعلى منذ 3 أيار/مايو الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.65 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.57 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ آذار/مارس الماضي ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، وبدعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

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وعلى مدار الأسبوع الجاري ، حقق المؤشر حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.7% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

حيث يواجه اليورو فى الوقت الحالي ضعفا فى الأساسيات الاقتصادية فى أوروبا والمخاوف السياسية فى إيطاليا ،بينما يواجه الجنيه الإسترليني مخاوف انفصال البلاد الفوضوي عن الاتحاد الأوروبي ، وعملات كندا واستراليا ونيوزلندا تحت ضغط احتمالات قيام البنوك المركزية هناك بخفض معدلات الفائدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأمريكي خلال أيار/مايو الجاري ، إيجابية تلك البيانات سوف تدعم مكاسب العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

بحلول الساعة 14:00 جرينتش تصدر القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشغان لقياس ثقة المستهلكين خلال أيار/مايو المتوقع 97.8نقطة ،وسجل المؤشر مستوى 97.2 نقطة فى نيسان/أبريل.