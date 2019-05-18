شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 5 أشهر بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:18 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.47$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.53$،وسجلت الأعلى عند 14.55$ ،والأدنى عند 14.45$ الأدنى منذ 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 1.6% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وبأكبر خسارة يومية منذ الأول من أيار/مايو الجاري ، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي.

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وعلى مدار الأسبوع الحالي ، فقد المعدن الأبيض نسبة 2.1% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، فبخلاف ارتفاع الدولار الأمريكي ،كان هناك ضغط سلبي مع هبوط أسعار النحاس لأدنى مستوى فى أربعة أشهر.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.77 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الأداء القوي للعملة الخضراء بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة عن قطاعي الإسكان والصناعة ، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.