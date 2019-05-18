- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 5 أشهر بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي.
تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:18 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.47$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.53$،وسجلت الأعلى عند 14.55$ ،والأدنى عند 14.45$ الأدنى منذ 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 1.6% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وبأكبر خسارة يومية منذ الأول من أيار/مايو الجاري ، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي.
وعلى مدار الأسبوع الحالي ، فقد المعدن الأبيض نسبة 2.1% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، فبخلاف ارتفاع الدولار الأمريكي ،كان هناك ضغط سلبي مع هبوط أسعار النحاس لأدنى مستوى فى أربعة أشهر.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.77 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الأداء القوي للعملة الخضراء بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة عن قطاعي الإسكان والصناعة ، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 5 أشهر بفعل صعود الدولار الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.