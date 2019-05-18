انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة الأخيرة، لإحكام سيطرتها على الأراضى الصناعية غير المستغلة، لمواجهة تصقيع الأراضى، وفيما يلى انفوجراف عن مواجهة السمسرة وتصقيع الأراضى الصناعية. - التنمية الصناعية سحبت 900 قطعة أرض من غير الجادين. - إعادة طرح الأراضى مرة أخرى عقب سحبها فى حالة عدم توفيق أوضاعها. - وضع جدول زمنى لاستغلال الأرض والتعامل عليها. Advertisements - إثبات الجدية على الأرض خلال 6 أشهر من استلامها. - منع التصرف أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشغيل المصنع.

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