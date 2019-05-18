شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏تعد المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية، من المناطق التى ستشهد توسعات كبيرة نظراً للإقبال عليها وقربها من محور تنمية قناة السويس. وتأسست المنطقة بقرار رئيس الوزراء رقم 904 لسنة 1995، على مساحة 677 فدان تعرف على تفاصيل المنطقة والمشروعات الجديدة. 1- تبلغ المساحة الإجمالية الشاغرة 170 فدانا منها مساحة المرحلة الأولى 110.4 فدان عليها مشروعات قائمة، وبها فرع لمجمع الاستثمار. 2- تبلغ مساحة المرحلة الثانية 35 فدانا تم الانتهاء منها. Advertisements 3- تبلغ مساحة المرحلة الثالثة 212 فدانا، جارى ترفيقها، وستضم مجمعا جديدا لخدمات الاستثمار تم وضع حجر أساسه على مساحة 2500 متر. 4- يبلغ عدد المشروعات القائمة 94 مشروعاً برؤوس أموال 705 ملايين دولار، وبلغت صادرات العام الماضى 420 مليون دولار . 5- تبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروعات 1.5 مليار دولار. 6- توفر المنطقة الحرة نحو 17542 فرصة عمل. 7- يوجد 10 مشروعات جديدة تتكلف نحو 100 مليون دولار، وتوفر حوالى 12 ألف فرصة عمل.

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