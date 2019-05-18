كتب محمد صبيح انخفض سعر الدولار الأمريكي حوالي 19 قرشا آخر 15 يوما بالبنوك المصرية خلال الفترة من 18 - أبريل - 2019 إلى 17 - أبريل - 2019.. وسجل سعر الدولار الأمريكي الخميس 16 - أبريل - 2019 سعر 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري. بينما كان سعر الدولار الأمريكي، الخميس، 18 - أبريل - 2019 حوالي 17.18 جنيه و17.28 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري. واصل سعر صرف الدولار تراجعه في نهاية الأسبوع خلال التعاملات الجمعة، إلى ما دون حاجز الـ١٧ جنيها، وبذلك يستمر مسلسل تراجع العملة الخضراء أمام الجنيه المصري،...

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجعه 19 قرشًا في أسبوعين.. تعرف على آخر سعر لـ الدولار في البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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